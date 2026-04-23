お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と親交の深い芸人の名前を実名告白した。

今放送のゲストはおぎやはぎ小木博明。小木が所属事務所の後輩芸人、ドランクドラゴン鈴木拓（50）を絶賛する一幕があった。「俺は拓と仲良い人を信じてるのね。拓も人柄的にバカにされたり、いろいろやられて。あいつ、そうやって生きてきたから分かるんだよね。（人が）なめてるかを。あいつも気にしてるから。なめてこられる人間を分かる分、俺にも言ってくるわけよ、あいつ嫌な人間ですよと。本当に嫌な人間だったりするわけよ」と切り出した。

続けて「拓がいいって思う人間は本当にいいんだよ。だから拓と遊んでたりすると、仲良くなったりしたのは大宮エリーとかもそう。一番最初に俺のところに来た時はうさん臭いなと思って。『本とか出したんですけど』て初対面でこう話しかけてきて、なんなのこのおばさんと。実は拓さんと田中（みな実）さんと（ロバート）山本（博）さんとよく遊ぶんですよって言われた時に、この人いい人だと。すぐ遊ぶようになった。そこが俺のバロメーター」と語った。

続けて小木は「山ちゃんと拓、仲良いじゃん？ だから山ちゃん、実はいい人間だと思ってる」と明かした。その上で「拓を虐げている人って嫌いなの」と続けた。

山里は「拓さんのすごいところは、不思議と『そこと仲良いんだ？』っていうところで言うと、あの田中みな実大先生が心を許している芸能人って数人しかいないうちの1人が拓さんですもんね」と返答。それを受け、小木は「だから俺は、もしかしたら、田中みな実っていい子なんだなって思えてる」と語った。山里がすかさず「もしかしたらいい子ってことは、今のところ悪いやつ前提なんですね」とツッコミを入れると、小木は「悪いやつだろ！」と主張した。

鈴木は田中みな実の冠ラジオ「田中みな実のあったかタイム」（TBSラジオ）の常連ゲストとして知られる。