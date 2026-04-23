妊娠中のグラビアアイドルでタレントの戸田れい（39）が22日までにインスタグラムを更新。産休入りを報告した。

戸田は「今日から産休です よく働いたよく働いた」と報告し、おなかの大きくなった近影をアップした。

続けて「もうとっくに正期産に入っておりみんなからいつまで働くの!?と心配され続けておりましたが 昨日のお仕事を無事に終え、本日よりお休みに入ります とは言え、やらなきゃ行けない事が山積みです」とつづった。

また「とりあえずしばらくメディア仕事はないですがSNSは更新できる時には今まで通り更新するのでそんなに寂しい思いはさせない、、、は、、、ず」とファンへ呼びかけた。

戸田は身長161センチでスリーサイズはB83−W59−H88センチ。特技は料理で調理師免許も保持。23年9月に結婚を発表した。25年12月31日にインスタグラムで妊娠を発表。前年には病気が見つかり手術や化学療法を受けていたことも明かし「年齢も年齢ですし、なんと言っても病気の事もあり ハイリスク妊娠なので、正直今も不安の方が大きいのです」とつづっていた。