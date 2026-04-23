「最高のMFがなぜピッチに立っていないのか」日本代表落選の28歳MF、“冷遇”に元コーチが苦言「根本的な問題」
前田大然は週末のスコティッシュ・カップ準決勝で立ち上がりにゴールを決め、セルティックの決勝進出に貢献した。久しぶりの得点で、復調傾向が評価されている。
一方で、旗手怜央は出場機会がなかった。リーグ戦でもここ２試合はベンチスタート。４月６日のダンディー戦はピッチに立っていない。前節セント・ミレン戦は後半73分からの出場だった。
シーズン終盤を迎え、タイトルを競うなか、出場機会が限られているのは懸念材料だ。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、元コーチのダレン・オディーは、旗手が安定して試合に出場し、本来のプレーを見せることができないのは、セルティックにとって大きな問題と話している。
オディーは「セルティックの根本的な問題は、最高のMFがなぜピッチに立っていないかということかもしれない」と述べた。
「そしてそれは、監督が彼を選んでいないからではない。あるいは、監督がほかにもっと良い選手がいると考えているからでもない。そこが問題なんだ」
「トレーニングしていないのではないか。分からないけどね」
オディーの見解を受け、67 HAIL HAILは「ハタテは起用可能な状態で、良いプレーをしているとき、セルティックを高めてくれる。そうでないときは、明確な差がある」と報じた。
「セルティックにとって問題は、ハタテの高いレベルのパフォーマンスが十分な頻度でないということだ。トッププレーヤーが信頼できない選択肢になってしまう。セルティックに必要なのは、より優れたMFを見つけることではない。ベストの選手をもっとピッチに立たせることだ」
３月シリーズも落選し、日本代表からは１年間も遠ざかっているとはいえ、旗手の才能はグラスゴーで知られている。その力を存分に発揮できるなら、マーティン・オニール監督は起用するはずだ。シーズン後の去就も騒がれるなか、今季残りの１か月で、28歳のMFは何を見せられるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
一方で、旗手怜央は出場機会がなかった。リーグ戦でもここ２試合はベンチスタート。４月６日のダンディー戦はピッチに立っていない。前節セント・ミレン戦は後半73分からの出場だった。
シーズン終盤を迎え、タイトルを競うなか、出場機会が限られているのは懸念材料だ。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、元コーチのダレン・オディーは、旗手が安定して試合に出場し、本来のプレーを見せることができないのは、セルティックにとって大きな問題と話している。
「そしてそれは、監督が彼を選んでいないからではない。あるいは、監督がほかにもっと良い選手がいると考えているからでもない。そこが問題なんだ」
「トレーニングしていないのではないか。分からないけどね」
オディーの見解を受け、67 HAIL HAILは「ハタテは起用可能な状態で、良いプレーをしているとき、セルティックを高めてくれる。そうでないときは、明確な差がある」と報じた。
「セルティックにとって問題は、ハタテの高いレベルのパフォーマンスが十分な頻度でないということだ。トッププレーヤーが信頼できない選択肢になってしまう。セルティックに必要なのは、より優れたMFを見つけることではない。ベストの選手をもっとピッチに立たせることだ」
３月シリーズも落選し、日本代表からは１年間も遠ざかっているとはいえ、旗手の才能はグラスゴーで知られている。その力を存分に発揮できるなら、マーティン・オニール監督は起用するはずだ。シーズン後の去就も騒がれるなか、今季残りの１か月で、28歳のMFは何を見せられるのか。
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