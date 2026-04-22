「退職金2000万円」「iDeCo800万円」を“一時金”で受け取ると損!? 知らずに選ぶと課税され「数十万円の差」になることも…受け取り方で変わる“税負担”について解説

退職金とiDeCoは退職所得として扱われる

退職金とiDeCoは、どちらも税制上は「退職所得」として扱われます。ただし、受け取り方によって税額が変わるため、基本的な仕組みは押さえておきたいところです。



退職所得控除の仕組み

退職金やiDeCoを一時金で受け取る場合、「退職所得控除」が適用されます。一定額までは課税されず、控除額は勤続年数や加入年数に応じて決まる仕組みです。勤続年数が20年を超えると控除額は大きくなり、税負担を抑えやすくなります。



20年以下：40万円×勤続年数（80万円に満たない場合は、80万円）

20年超：800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

日

そして、退職所得は次のように計算します。

退職所得＝（受取額－退職所得控除）÷2

課税対象となる金額が半分に圧縮されるため、給与所得に比べると税負担は軽くなる設計です。



まとめて受け取ったほうが得に見える理由

退職金やiDeCoにはこうした優遇があるため、「できるだけ多くを一時金で受け取ったほうが有利では」と感じるかもしれません。

ただし、退職所得控除には限度があり、退職金とiDeCoを同時に受け取ると控除を分けて使えないケースがあります。その結果、本来よりも課税額が増えてしまうことがある点に注意してください。



2800万円を一時金で同時に受け取ると税負担が増えるケース

退職金2000万円とiDeCo800万円を同時に一時金で受け取ると、合算して退職所得として計算されます。



控除枠を超えた部分に課税される仕組み

例えば、勤続年数や加入年数によって退職所得控除が1500万円程度になるケースを想定すると、計算は次のようになります。

（2800万円－1500万円）÷2＝650万円（課税対象）

この650万円に対して所得税・住民税がかかるため、税額が想定より増える可能性があります。

一方、退職金とiDeCoを別々のタイミングで受け取れば、それぞれに控除を適用できる可能性があります。同じ総額でも、受け取り方によって課税額が変わる点が大きなポイントです。



見落としがちな「5年ルール」と受け取りタイミングの重要性

退職金とiDeCoの受け取りで重要になるのが、いわゆる「5年ルール」です。

退職所得控除は、短期間に複数の退職所得がある場合、過去の退職所得と合算して計算される仕組みです。そのため、退職金とiDeCoを近い時期に受け取ると、控除額が重複して使えないケースがあります。

一方、一定期間（一般的には5年）以上の間隔を空けることで、別々の退職所得として扱われ、控除を分けて使える可能性があります。

ただし、実際には退職時期やiDeCoの受給開始可能年齢などの制約があり、単純に「5年空ければ必ず得」とは限りません。また、税制改正により取り扱いが変わることもあるため、最新の制度を確認することが重要です。



損しないための受け取り方

一時金で受け取る場合は退職所得として課税されますが、年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」の対象となります。これにより、毎年の所得を分散させることで税負担を抑えられる可能性があります。

例えば、iDeCoは「一部を一時金、残りを年金形式」で受け取ることも可能です。退職金とタイミングをずらしたり、課税方法を分けたりすることで、税負担をコントロールしやすくなります。



判断のポイント

最適な受け取り方は、退職年齢やほかの収入、控除額によって変わります。例えば、退職後に収入が少ない場合は年金形式のメリットが出やすく、逆にまとまった資金が必要な場合は一時金が適していることもあります。単純に「どちらが得か」ではなく、全体の資金計画の中で判断することが重要です。



受け取り方の違いで税負担は変わるため事前の確認が重要

退職金とiDeCoにはいずれも税制上の優遇がありますが、受け取り方によってはその効果が十分に生かせません。特に、一時金として同じ時期に受け取ると、控除を分けて使えず、結果的に税負担が増えるケースも見られます。

受け取り時期をずらしたり、年金形式を組み合わせたりすると、税額を抑えられる可能性もあります。どの方法が適しているかは人それぞれ異なるため、制度の仕組みを押さえたうえで、自分の状況に照らしてシミュレーションし、納得できる形で受け取り方を選ぶことが大切です。



出典

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき（退職所得）

iDeCo公式サイト iDeCo（イデコ）の加入資格・掛金・受取方法等

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー