新作キターーーッッ♡【セブン-イレブン】かぶりつきたい「朝食パン」

忙しい朝にもぴったりなサッと手軽に食べられるパンを買いに、毎朝のようにコンビニに立ち寄っている人も多いのでは。急いでいるのに、種類が豊富すぎていつもどれにしようか迷う……という人へ。今回は、「パン スイーツ男子」という@hifumi4さんがInstagramで紹介している【セブン-イレブン】の「朝食パン」をご紹介します。どの時間に食べても良いけれど、1日の始まりにぜひ選んでほしいパンをピックアップしたので、参考にしてみてください。

野菜の旨味を楽しめる揚げたてカレーパン

まずは、ホットスナックコーナーで展開されている「お店で揚げた よこすか海軍カレーパン」です。じゃがいも、人参、玉ねぎを煮込んだ、野菜の旨味を感じられそうなカレーがポイント。@hifumi4さんも、「生地はやや厚みがあってカリッと香ばしい」「バランス良い」「飽きない」と気に入っている様子。価格は、\198（税込）。取り扱いのない店舗があったり、売り切れの場合もあるようなので、朝に出合えたらラッキーかも。

コーンたっぷりの香ばしいパン

@hifumi4さんが「パンだけど“みたらしとうもろこし団子？”」とコメントしているのが、こちらの「香ばし醤油の焼きとうもろこしパン」です。こんがりと焼き色のついたパンの表面には、コーンがたっぷり。天面には醤油マヨネーズが塗られ、その上にコーンとチーズを乗せ、さらに醤油を吹きかけて焼き上げているパンです。@hifumi4さんによると「モチモチ弾力あるパン」なのだそうで、食感と醤油の香ばしさ、コーンの甘さでみたらし団子を食べているような感覚があるのかも。価格は、\224（税込）です。

シンプルだけど間違いない！？

朝食なら、総菜パンだけでなく、甘い菓子パンを選びたい人もいるかも。シンプルな味が好みなら、こちらの「つぶあん&ホイップ」はいかがですか。パンにホイップクリームと粒あんをサンドしたシンプルな構成ですが、@hifumi4さんいわく「フランスパン生地に塩気があります」とのこと。ホイップと粒あんの甘さと相まって、甘い味としょっぱい味を同時に楽しめるはず。パクパクと止まらなくなってしまいそうです。

ホイップも粒あんもたっぷり！

断面を見てみると、ホイップと粒あんは、パン生地の底近くまでたっぷりとサンドされているのが分かります。@hifumi4さんも「粒あんの和を甘いホイップで洋風にして柔らかフランスパンで包む」と、全体のバランスの良さを解説しています。片手で食べやすそうな形も、忙しい朝のお供にぴったりと言えそう。\203（税込）で買えるので、さっそく、朝食として選んでみては。

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※こちらの記事では@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A