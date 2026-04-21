東京ディズニーリゾート、Mrs. GREEN APPLEと今年もコラボ 新グッズ7・1より販売、テーマソングは「Carrying Happiness」
東京ディズニーリゾートは、7月2日から9月14日までの期間、特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催。昨年に続き今年も、ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEとのコラボを実施する。
【画像】TDR＆ミセス、2026年の新コラボグッズ
2年目となる今年の「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場する。
東京ディズニーランドでは、9月14日に終了を予定している「Reach for the Stars」を「Reach for the Stars：Everlasting Dreams」として実施。ショー本編に続いて実施される、この期間だけの特別な演出となる。また、「ガジェットのゴーコースター」が今年新たに“びしょ濡れ”バージョンになって登場。「スプラッシュ・マウンテン“もっと！びしょ濡れMAX”」と一緒にさらに夏を涼しく盛り上げる。
また、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」では、Mrs. GREEN APPLEが担当する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が流れ、心を躍らせながらクールダウンができる。さらにMrs. GREEN APPLE とコラボレーションしたグッズやメニューも新しく登場する。
Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーショングッズは、7月1日より販売。音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズで、アップテンポな音楽であふれる夏のパークをもっと満喫できる。さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトが登場。アトラクションの周りで光の変化と一体感を感じながら、盛り上がることができる。また今年は新たにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売する。
このほか、ディズニーホテルでスペシャルメニューやナイトプールなど夏を満喫するプログラムも展開。
なお同期間は、通常休日の午後3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」がそれぞれ「アフター3 サマーパスポート」、「アフター5 サマーパスポート」に変更され、休日平日かかわらず毎日利用可能となる。
また、朝からパークを楽しみつつ午前11時以降は2つのパークを自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の販売なども用意される。
【画像】TDR＆ミセス、2026年の新コラボグッズ
2年目となる今年の「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場する。
また、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」では、Mrs. GREEN APPLEが担当する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が流れ、心を躍らせながらクールダウンができる。さらにMrs. GREEN APPLE とコラボレーションしたグッズやメニューも新しく登場する。
Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーショングッズは、7月1日より販売。音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズで、アップテンポな音楽であふれる夏のパークをもっと満喫できる。さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトが登場。アトラクションの周りで光の変化と一体感を感じながら、盛り上がることができる。また今年は新たにMrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売する。
このほか、ディズニーホテルでスペシャルメニューやナイトプールなど夏を満喫するプログラムも展開。
なお同期間は、通常休日の午後3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」がそれぞれ「アフター3 サマーパスポート」、「アフター5 サマーパスポート」に変更され、休日平日かかわらず毎日利用可能となる。
また、朝からパークを楽しみつつ午前11時以降は2つのパークを自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の販売なども用意される。