「ロッキーズ−ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手は「１番・指名打者」でスタメン出場した。

初回の第１打席はベテラン左腕キンタナに対して、初球はカーブをファウル。２球目の外角低めのチェンジアップを見送った後、３球目は真ん中低めの直球をファウルとした。

４球目の外角カーブを見送った後、５球目のスラーブ、６球目のシンカーもファウル。カウント２−２の７球目のスラーブをスイングしたが、一塁線へのゴロとなった。一塁手に捕球されたが、ベースカバーに入ったキンタナがトスを落球。大谷は投手のエラーで一塁に残った。

すると、続くコールの４球目にスタート。今季出場２２試合目で初盗塁となる二盗を決めた。

第２打席は三回無死。カウント２−２の５球目、真ん中低めへのボール気味のチェンジアップを拾って右前へ運んだ。これで５２試合連続出塁とし、球団２位にあと１に迫った。さらにレンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守に並ぶアジア選手記録となった。

なお、ドジャースの連続試合出塁の球団記録は、１９５８年にデューク・スナイダーが樹立した５８試合。２位は２０００年に５３試合連続出塁を記録したショーン・グリーンとなっている。

ドジャースは１９日に今季初の連敗。負ければ今季初の３連敗となる。