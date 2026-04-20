◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）が20日、横浜市内の所属ジムで、5月2日に東京ドームで行われる前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）戦へ向けた公開練習を行った。

従来は中谷戦をスーパーバンタム級での集大成と位置付けていたが、今月6日のTikTok生配信では「もう一つやりたいと思っている試合がある。それが終わればラスト挑戦でフェザー級（に上げる）」と明かした。

6月13日にWBA世界バンタム級王座に挑戦するWBA・WBC・WBO統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）が井上戦を熱望。ロドリゲスと契約を結ぶ英興行大手マッチルーム社のエディー・ハーン・プロモーターも井上戦実現へ前向きな姿勢を見せている。

公開練習前の会見では、スーパーバンタム級での「もう1試合」についての質問も出たが、父・真吾トレーナーが「もう次の試合だけの話」とさえぎった。大橋ジムの大橋秀行会長も「中谷戦だけに集中しているので」と話した。