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YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【投資家全員含み益！】日本で急速に広がるヤバい格差（オルカン・S&P500）」と題した動画を公開した。動画では、新NISAの普及によって広がる「投資家」と「非投資家」の間に生じる富の格差と、資産形成におけるインデックス投資の重要性について解説している。



現在、オルカンやS&P500などの主要インデックスが最高値を更新し、投資を続けてきた多くの人が含み益を得ている。しかしYOU氏は、その裏で日本に深刻な問題が起きていると指摘する。「図説 日本の証券市場 2026年版」のデータによると、日本人の個人金融資産約2,239兆円のうち、51.0%が現金や預金として眠っている。YOU氏はこの状況を「資産のニート化」と表現し、これが日本が成長できない原因であり、富の格差の入り口であると語る。



長らくデフレを経験してきた日本人には「現金は安全」という意識が根強いが、YOU氏はこの神話が崩壊しつつあると警鐘を鳴らす。インフレによって物価が上がれば、相対的にお金の価値は下がり、金庫にしまっているだけでも「実質的な価値が目減りしていく」と説明。国が「貯蓄から投資へ」と呼びかける背景には、インフレから国民の資産を守りきれないという現実があるという。



現在NISAを利用しているのは日本の成人人口の約5人に1人にとどまっており、投資を始めている人は「時代の先駆者」であるとYOU氏は述べる。また、海外のデータを用いて、富裕層と中間層の格差を生む要因の多くは「給料の高さ」ではなく、「貯蓄率・入金力」と「資産の収益性」であると紹介。派手な手法を追うのではなく、余剰資金を世界経済に投資し続ける「退屈な継続」こそが、莫大な資産を生む秘密だと力説した。



最後にYOU氏は、毎月3万円を利回り7%で20年間運用した場合のシミュレーションを提示し、現金のみを保有し続けた場合と比べて約840万円もの差が生まれると解説した。暴落時も市場に居続け、機械的に投資を続ける「退屈でシンプルな継続」こそが、将来の自由を手に入れるための最も再現性の高い戦略であると結論付けている。