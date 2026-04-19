40歳頃から生理周期が乱れたり、心や体の不調を感じていませんか。それは女性ホルモンの乱高下によるものかもしれません。ここでは、女性の約8割が経験するといわれる「更年期症状」や、さまざまな不調が起こる原因を紹介。産婦人科医の高尾美穂先生が詳しく教えてくれました。

※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【データ】年齢とともに変わる、女性ホルモンの分泌量

女性ホルモンの乱高下により体と心がゆらぎだす

私たち女性の体は、思春期から閉経まで、ほんのわずかしか分泌されない女性ホルモンに大きな影響を受けながら、一生を歩んでいきます。思春期には、脳の指令によって卵巣が女性ホルモンをつくり始め、やがて性成熟期を迎えると分泌量はピークに。

この時期は、まさに女性ホルモンの恩恵を存分に受けるタイミングです。肌も髪もつややかに整い、体つきもふっくらと女性らしく、卵巣の働きも安定して妊娠・出産に適した時期ともいえます。

●ホルモンの波でさまざまな不調が現れやすい

ところが、40歳を境に卵巣の働きは少しずつ落ちていき、女性ホルモンの分泌もゆるやかに減っていきます。閉経に向かう少し手前の時期には、ホルモンが大きくゆれ動く「乱高下」が起こりやすくなります。

これは、脳が「もっと女性ホルモンをつくって」と指令を出しても、卵巣がその要求に応えられず、脳が混乱してさらに強い命令を出してしまうため。まるでジェットコースターのように上下するホルモンの波に、心も体もついていけず、さまざまな不調が現れやすくなるのです。

閉経の平均年齢は50.5歳。生理が乱れ始めたらチェック

更年期とは、閉経の前後5年、あわせて約10年間のこと。閉経は「生理が来なくなって12か月経ったときに、さかのぼってその前の生理が“最後の生理”だったとわかる」ものなので、自分が更年期に入っていたかどうかは、どうしてもあとから判明する形になります。

わかりやすいサインとしては、生理周期の乱れがあります。日本人の閉経の平均年齢は50.5歳。40代で生理のリズムが崩れ始めたら、「もしかしたら、更年期の入り口に来ているのかもしれない」と考えてみてもいいかもしれません。

生理が乱れ始めたタイミングをきっかけに、更年期について知識をもつこと、生活習慣を見直すこと、婦人科を受診して早めに相談すること。どれもご自身を大切にするためにとても役立ちます。不調を我慢する必要はありません。どうか、体からのサインにしっかり耳を傾けてみてくださいね。

困っている症状があれば、まずは婦人科へ

正確には「更年期」「更年期症状」「更年期障害」の3つの言葉は異なる意味をもちます。まず「更年期」は“時期”のこと。すべての女性が迎えるライフステージです。次の「更年期症状」は、不眠や冷え、イライラなど、更年期に現れるさまざまな不快な症状を指します。なお、約8割の女性はなにかしらの更年期症状を経験するといわれています。

そして「更年期障害」は、不調の原因がはっきりせず、日常生活に支障が出ていて、治療が必要な状態を指します。よく「更年期症状の自覚はあるけれど、がまんできるし、病院に行くほどでもない」と考える人がいらっしゃいます。

しかし、少しでもつらさを感じ、生活に影響があれば、婦人科の受診を。病院では治療の選択肢がいくつかあり、驚くほどラクになるケースも少なくありません。また、年齢的にも体の変化が起こりやすいとき。婦人科で検査を受け、自分の健康状態の棚卸しをしておくことは、今後の安心にもつながります。

更年期症状に悩んだとき覚えておきたい選択

ここでは、更年期症状が現れたときに役立つ選択肢をいくつか紹介します。

●漢方

東洋医学には、体には「気（き）・血（けっ）・水（すい）」の流れがあり、巡りをよくすることで健康を底上げする考えがあります。以下の漢方は、巡りをよくし、更年期のはっきりしない不調に働きかける効果があります。

・加味逍遙散（かみしょうようさん）

「血」の巡りを整え、体を温め、のぼせを抑制。また、自律神経の乱れを整え、イライラや不安といった精神の不調をやわらげる働きが。

・当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）

血行を促進し、冷えや貧血を改善する効果が。体力がなく、疲れやすい人に向いています。更年期に多いめまいや頭痛に悩む人にも。

・桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）

「血」の流れを整えて、のぼせ、肩こり、頭痛、めまいを緩和。体力はあるけど、のぼせやすいがっちり体型の人におすすめです。

●HRT

別名「ホルモン補充療法」。減少していく女性ホルモンをほんの少し補うことで、更年期における不調の波をなだらかにします。効き目が早く、ホットフラッシュにも目覚ましい効果が。ただし、乳がんの既往歴がある人、血栓症のリスクが高い肥満や高血圧の人は投与の際に注意が必要です。

●エクオール含有のサプリメント

女性ホルモンの「エストロゲン」に似た働きをする、大豆由来の成分「エクオール」を含むサプリメントもおすすめ。サプリメントは食品扱いなので、薬を飲むことに抵抗がある、HRTが服用できない人は、まずはここから始めてみても。