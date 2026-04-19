元NMB48メンバー、色白美脚＆デコルテ披露「ため息出るほど綺麗」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】元NMB48の山本望叶が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿などを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元48グル人気メン「破壊力すごすぎ」ミニ丈美脚×上目遣いショット
同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していた山本は、「ガルアワでした」と報告し、出演時のオフショットを投稿。ギンガムチェックが透ける、ブラックのオフショルダーワンピース姿では美しいデコルテが際立ち、ピンクと黒のチェック柄ミニワンピースで椅子に座ったショットでは、ほっそりと美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「破壊力すごすぎ」「ため息出るほど綺麗」「可愛すぎて妖精みたい」「スタイルレベチ」「どっちも似合う」「脚が美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元48グル人気メン「破壊力すごすぎ」ミニ丈美脚×上目遣いショット
◆山本望叶、デコルテ＆美脚際立つコーディネート披露
同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していた山本は、「ガルアワでした」と報告し、出演時のオフショットを投稿。ギンガムチェックが透ける、ブラックのオフショルダーワンピース姿では美しいデコルテが際立ち、ピンクと黒のチェック柄ミニワンピースで椅子に座ったショットでは、ほっそりと美しい脚のラインを披露している。
◆山本望叶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「破壊力すごすぎ」「ため息出るほど綺麗」「可愛すぎて妖精みたい」「スタイルレベチ」「どっちも似合う」「脚が美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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