先日、内閣府のある調査結果が話題となった。それは「女性の方が結婚相手への条件が厳しく、マッチングの制約となっている」。年齢、年収、学歴に身長と婚活女性が求めるハードルが とにかく高すぎてマッチング率が一桁に落ちていると指摘。

【映像】「イケメンじゃなきゃヤダ」婚活11年目のアスカさん（全身ショット）

しかし、35歳以下の女性がひとつでも条件を落とせば、マッチング率は約3倍になるとも言われている。結婚のためには、やはり妥協も必要なのか。『ABEMA Prime』では、高望みする婚活女性とともに考えた。

■年収800万円に妥協した、婚活11年目の婚活女性

会社員で年収約300万円、マッチングアプリで婚活11年目のアスカさん（30代半ば）は、イケメン、年収1000万以上などハイスペ男子以外は興味ない。「40代で1000万円になればいいかなと思って、少し条件を下げた。トライアル枠で会社員の普通の人を入れたいので、800万円に下げた」。

条件を下げてから10人ほどと会ったが、「ちょっと妥協しちゃったかなと思う。私、頑張っているな、我慢してよくやっているなと思う」との心境を明かした。年収800万円以上にこだわる理由は「働きたくない。専業主婦を希望しているから。800万なくても幸せというけれど、それでは化粧品も買えないからダメ」だという。

容姿や年齢についても「2、3歳下くらいであればいい。若ければゆっくりおじさんになっていくし、結婚した時の年齢は変えられないから年齢だけは譲れない」と豪語する。

結婚相談所『ganmi』代表の三島光世氏は、「これだけの条件を出しているんだったら、『あなたはどうなの？』という目線になる。結婚はマッチングしないとできない。自分だけの希望ではなく、相手があなたと結婚したいと言ってくれないとできない」と、婚活の根本を指摘した。

■ 「理系院卒」に惹かれる婚活女性

一方で、会社員で年収約700万円、ミナさん（29）は、相手の学歴を重視し、理系院卒を理想に掲げる。「尊敬できる人と結婚したいという軸がある。理系の院卒の方が一番分かりやすくリスペクトを持てる。自分自身が過去に理系に進みたかったが諦めた経験があるので、コンプレックスの裏返しで惹かれる」。

身長については、175センチを希望しており、「私の身長が160センチピッタリだが、並んで歩いたときに、ちょっと身長差がある方がいいなって思うことが多いので、条件として挙げた」。しかし、「日本人の平均身長は、そんなに高くないので、相談所のアプリでは身長制限せずに検索している」と明かした。

三島氏は、「彼女自身もしっかり稼いでおり、年収も20代女性でトップクラス。理系の男性はコミュ力が高くない人も多く、結婚にたどり着かないケースがあるため、そこで狙うのはいい」との見方を示した。

■ 結婚に「好き」という感情は必要なのか

条件が先行する婚活において、YouTuberグループ『午前0時のプリンセス』のJESSICAは「条件より感情派。好きという気持ちが必要。条件が揃っていればいいだけではダメ」と主張。同グループのmomohahaは、「理想で言えば好きは必要だが、居心地の良さで結婚して幸せそうな友達もいる。色々な形がある」とコメントした。

三島氏は「そこまで好きという感情はなくていいと思っている。恋愛は週1回のデートでいいが、生活は毎日。恋愛感情で麻痺していると、生活した時にズレが出てくる。条件と相性が重要。条件はせいぜい3つに絞るべき」と実務的な視点を提示した。

しかし、アスカさんは「1人引き当てればいいから、片っ端から行って1発当たればいい。妥協はもうできない」との決意を語る。momohahaは「聞いていて、恋愛は他人がとやかく言う問題ではないと思った。最終的に自分が納得できればいい」とした。

（『ABEMA Prime』より）