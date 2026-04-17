◇セ・リーグ 阪神2―1中日（2026年4月17日 甲子園）

地元育ちの4番には甲子園も味方した。連夜の風が阪神・佐藤輝には、すべて“追い風”となった。中日・柳に5回までゼロ行進だった嫌な流れを、ひと振りで変えた。

6回の先頭打者として左中間に打ち上げた打球を、風もアシストした。必死に追う細川と花田が激突。ボールが外野芝に落ちた。佐藤輝も運をしっかり得点につなげる、すべは心得ていた。事が起こると信じて全力疾走。三塁を陥れるとともに、甲子園のスコアボードに「H」ランプが点灯した。

「いやあ、ラッキーでしたね。ラッキー」

同点劇への口火を切った今季初三塁打。これでプロ2年目の22年から5年連続の三塁打を記録し、続く大山の左前適時打で同点のホームを踏んだ。強打者の指標でもあるOPS（出塁率＋長打率）は驚異の1点超え。チームの勝利に直結する得点でもリーグトップの17得点。輝のホームインが流れをつくっている。

「うん、勝てたんで良かったです」

甲子園で行われたポケモンベースボールフェスタで佐藤輝は「なりたいポケモン」に「カイリキー」を挙げた。目指すのは「カイリキー」から「テルアキー」への進化形。風もファンも、佐藤輝を熱くプッシュする。（鈴木 光）