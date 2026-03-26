「ラクなのに美シルエット！」【しまむら】40・50代のシャレ見え「パンツコーデ」

大人世代のパンツコーデは、ラフに寄りすぎないきれいなシルエットを意識したいところ。そんな気分に寄り添う商品を【しまむら】で発見しました。美しいラインを描きながら、ラクに穿けるのが大きな魅力。今回は、そんなパンツの魅力とコーデをあわせてご紹介します。取り入れるだけでさりげなくオシャレ見えを後押ししてくれるので、ぜひチェックしてみて。

シンプルなワンツーもこなれ感のある表情に

【しまむら】「ワイドコクーンパンツ」\2,189（税込）

裾のロールアップデザインが目を引くデニムパンツは、取り入れるだけでこなれた雰囲気を演出してくれそうな一本。程よくワイドなシルエットで、レッグラインをすっきりと見せてくれそうです。ウエストは総ゴム仕様で、ストレスフリーな穿き心地も魅力。ネイビーとブラックのシックなカラー展開で、大人っぽい雰囲気なのもポイントです。ボーイッシュなトップスを合わせてもラフに傾きすぎず、落ち着いたバランスに。

大人バランスで着こなせる辛口デニムパンツ

【しまむら】「TAI*デニムダメージP」\1,969（税込）

ラフに偏りがちなダメージデニムも、トレンドのレースを重ねたデザインなら一味違う表情に。程よくフェミニンなニュアンスが加わることでハードになりすぎず、大人にも取り入れやすい仕上がりです。もたつきにくそうな丈感と落ち感のあるシルエットで、足元をすっきり見せてくれそうなのも嬉しいポイント。パッと目を引くアイテムなので、シンプルなトップスを合わせるだけで、今っぽさが際立つコーデに仕上がります。

爽やかイージーパンツで抜け感のある春コーデに

【しまむら】「ストライプイージーP」\1,089（税込）

爽やかなカラーが目を引くイージーパンツは、取り入れるだけで春コーデのアクセントに。今季注目のストライプがさりげなく利いて、着こなしをクリーンな雰囲気に導いてくれます。リラックス感がありながら、縦のラインを強調してくれるのも嬉しいアイテム。シアーなブラウスを重ねて、抜け感のある旬のスタイルを楽しんでみて。

ワッフルパンツでつくる大人の上品リラックス

【しまむら】「MAYO*ワッフルパンツ」\1,639（税込）

カジュアルなワッフル素材でありながら、@miu___wearさんによると「しっかりめの素材」とのことで、きれいめに穿けそうな一本。また「楽なのに美シルエット」と紹介しているように、穿くだけでサマ見えが狙えそうです。シンプルなシアートップスを合わせるだけで、大人の余裕を感じさせるスタイルに。きれいめにまとめたい日は、ジャケットやベストを重ねて、さりげないきちんと感をプラスするのもおすすめです。

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SEASON REASON by Lin.&Red、

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writer：Kae.S