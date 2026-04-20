毛穴の目立ちや乾燥、テカリなど、肌悩みが複雑になりやすい20～30代。そんな世代に寄り添うスキンケアブランド「Cure」から、新作乳液「アクアジェルミルク」が登場しました。みずみずしさとしっかり保湿を両立しながら、毛穴ケアにもアプローチ。毎日のスキンケアが、もっと心地よく、前向きになる一品です。軽やかな使用感で、朝晩のケアを快適にアップデートしてみませんか♡ 毛穴ケアに特化した新処