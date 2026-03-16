40代を過ぎてから、なぜか「急に老けた」と感じる瞬間はありませんか。筋トレや肌のケアもしているはずなのに……。犯人は、“口”かもしれません。唾液は、ただの消化液ではありません。細菌を抑え、炎症を防ぎ、口の中を守る“天然の防御液”です。その分泌量が落ちると、口の中が静かに荒れ始めます。老けは、ある日突然やってくるのではなく、口の中から少しずつ進んでいくのです。40代以降で感じやすくなるのが「清潔感の低下