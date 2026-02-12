ナチュリエの大人気アイテム「ハトムギ化粧水」と「ハトムギ保湿ジェル」から、ブランド初となるポケモンデザインが登場。2026年2月24日(火)より数量限定で発売されます。ピカチュウやポッチャマ、イーブイをあしらった春らしいパッケージで、毎日のスキンケア時間がもっと楽しく♡世代を問わず手に取りやすい特別仕様です。 ハトムギ化粧水限定ボトル 仲良くポーズするピカチュウとポッチャマ、ピカチ