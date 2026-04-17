吉川が2軍で打率4割超え、高まる待望論

巨人・吉川尚輝内野手への期待が日に日に高まっている。開幕1軍は逃したが、2軍では打率.444のハイアベレージをマーク。まだ3試合の出場ではあるが、攻守に躍動を続ける正二塁手に、ファンは「存在感が違うわマジで」「週末から合流かな？」と昇格を待ち望んでいる。

昨年10月に股関節の手術を受けた吉川は、シーズン開幕を2軍で迎えた。今季初の実戦となった5日の3軍戦では、守備中に相手選手と交錯し負傷交代。思わぬアクシデントに見舞われたが、12日のファーム・リーグDeNA戦で復帰すると、ここまでの3試合で打率.444（9打数4安打）と結果を残している。

本来の姿を取り戻しつつある吉川の1軍復帰を巨人ファンは待望。SNS上には「1軍あるな」「はよ復帰してくれ」「2軍の選手じゃない。もう上げていいだろ」「やっぱ必要なんよ」「尚輝が1軍に戻ってくると打線の厚みが増すな」などの声が寄せられていた。

今季はプロ10年目の節目のシーズン。2024年には全143試合に出場し、打率.287、154安打、5本塁打、46打点の活躍でリーグ優勝に貢献。4年連続で規定打席に達するなど、攻守に欠かせない存在だけに1日でも早い1軍復帰が待たれる。（Full-Count編集部）