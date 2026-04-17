「想像より筋肉質でびっくり」鬼越トマホーク金ちゃん、水着姿に「意外にデブじゃないな」の声！
お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。水着姿を公開し、反響が寄せられました。
【写真】鬼越トマホーク金ちゃんの肉体
コメントでは「想像より筋肉質でびっくりした。AIか？」「意外にデブじゃないな」「身体が引き締まっているのか、風で脂肪がなびいてるだけなのか」「身体がだらしなくない！！」「何で腕そんな細いんや！！」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】鬼越トマホーク金ちゃんの肉体
「身体がだらしなくない！！」金ちゃんは「ありがとう宮古島」とつづり、1枚の写真を投稿。エメラルドグリーンの海に入った金ちゃんと2人の息子が写っている、爽やかな家族ショットです。金ちゃんは水着姿で上半身裸ですが、X上ではその肉体に注目が集まりました。
相方も肉体を披露15日、相方の良ちゃんも自身の肉体を披露。高層階の大きな窓の前に仁王立ちし、景色を全裸で見下ろす後ろ姿ですが、背中からお尻にかけてびっしりと入れ墨が入っているのが衝撃的です。ファンからは「AI？ホンモノだったら引くわ〜」「後ろから見ると実写版神田強見たい」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)