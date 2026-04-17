名古屋・久屋大通公園のイベントステージで突然モニターが倒れ3人けが 騒然とする瞬間の映像を入手
17日正午過ぎ、名古屋市中区の久屋大通公園で開かれていたイベントのステージで、バックモニターが突然倒れ、ステージ上にいた3人がけがをしました。
消防によりますと、17日午後0時10分ごろ、名古屋市中区栄の久屋大通公園エンゼル広場で「舞台が倒れて3人程度けがをしている」と目撃者から119番通報がありました。
特設ステージのバックモニターが倒れ、ステージ上にいた40～50代の女性3人がけがをして救急搬送されました。
目撃した人が撮影した映像によると、ステージの後ろにあったモニターが、出演者たちに突然倒れかかりました。多くの人がステージに駆け寄り、現場は騒然となりました。
「風が吹いて、そのままゆっくりと倒れてきて、『バタン』という音と悲鳴。無事を祈るしかない」(目撃者)
「3人が挟まれて動きがとれなくて、お客さんや関係者がみんなで持ち上げて引っ張り出した」(目撃者)
3人のけがの程度はわかっていませんが、命に別状はないということです。
当時、広場では中国の食文化に関するイベントが開かれていて、3人はステージで踊りを披露していた最中に巻き込まれたとみられています。
警察が事故の原因を調べています。