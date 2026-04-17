メ～テレ（名古屋テレビ）

17日正午過ぎ、名古屋市中区の久屋大通公園で開かれていたイベントのステージで、バックモニターが突然倒れ、ステージ上にいた3人がけがをしました。

消防によりますと、17日午後0時10分ごろ、名古屋市中区栄の久屋大通公園エンゼル広場で「舞台が倒れて3人程度けがをしている」と目撃者から119番通報がありました。

特設ステージのバックモニターが倒れ、ステージ上にいた40～50代の女性3人がけがをして救急搬送されました。

目撃した人が撮影した映像によると、ステージの後ろにあったモニターが、出演者たちに突然倒れかかりました。

多くの人がステージに駆け寄り、現場は騒然となりました。

「風が吹いて、そのままゆっくりと倒れてきて、『バタン』という音と悲鳴。無事を祈るしかない」(目撃者)

「3人が挟まれて動きがとれなくて、お客さんや関係者がみんなで持ち上げて引っ張り出した」(目撃者)

3人のけがの程度はわかっていませんが、命に別状はないということです。

当時、広場では中国の食文化に関するイベントが開かれていて、3人はステージで踊りを披露していた最中に巻き込まれたとみられています。

警察が事故の原因を調べています。