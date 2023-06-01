スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： ドライブトラフィック

開発者： NEXCO東日本

価格： 無料

対応OS： iOS、Android

カテゴリ： ナビ

2026年のGW（ゴールデンウィーク）が近づいている。とっくに旅行の予定を決めた人もいるかもしれないが、今のうちに確認しておきたいのが移動ルートの混雑度合い。「ドライブトラフィック」を使って、GWの渋滞予測をもとにスムーズに移動できるタイミングをチェックしておこう。

約半年先までの渋滞が予測できる「ドライブトラフィック」

高速道路のSA/PA情報やライブカメラをチェックできる

「ドライブトラフィック」（ドラとら）は、日本全国の道路の混雑状況や交通情報を地図上で確認できるWebアプリ。道路の規制や高速道路のSA/PAの満空情報、さらには各地のライブカメラ映像も見ることができる。

数ある機能のなかでも、GWに向けては「渋滞予測」が必見だ。日付を指定することで、その日の1時間ごとの渋滞予測を地図上に表示してくれる機能で、どのタイミングでどのルートを通れば長い渋滞に巻き込まれずに移動できるかがひと目で分かる。

画面上部の「渋滞予測」タブをタップ

カレンダーから日付を選択。その日の想定される混雑状況が地図上に表示される

関東は2日と4日付近が渋滞のピークに

この渋滞予測はおよそ半年後（4月現在は9月末）まで見通すことができるため、GW中の予測ももちろんOK。たとえば関東近郊では、5月1日夕方や2日朝方から下り方向の渋滞が目立ち始め、5月4日昼過ぎあたりからは上り方向が混雑するようだ。

もちろん、あくまでも予測なので当日の実際の混雑具合とは異なる可能性もあるが、混雑すると思われる時間帯を避けることでストレスを極力少なくしながら運転できるはず。まだ詳しい予定を立てていないなら、快適に移動できるルートを軸に旅行先を決めるのもおすすめだ。

スライダーで時間帯を指定

5月2日の午前中は特に混雑が激しいようだ