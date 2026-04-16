アーセナルがクラブ史上初の快挙! アルテタ監督「選手たちには感謝の言葉を伝えた」
アーセナルのミケル・アルテタ監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)におけるクラブ史上初の快挙を喜んだ。UEFA公式サイトが伝えている。
欧州CL準々決勝第2戦が15日に行われ、アーセナルはホームでスポルティングと対戦。敵地での第1戦を1-0で制していた中、スコアレスで試合を終え、2戦合計1-0で突破を決めた。昨季に続くベスト4進出。2年連続はクラブ史上初となる。
アルテタ監督は試合後、「選手たちには感謝の言葉を伝えた。彼らが注いできた努力と献身はよく分かっている。その裏には多くの積み重ねがあり、我々はクラブの歴史でこれまで成し遂げられてこなかったことを達成した」とチームを称えた。
また、MFデクラン・ライスも「とても嬉しい。2試合とも本当に厳しい戦いだった。2年連続で準決勝に進出できたことは、このチームにとって素晴らしい成果だ」と喜びのコメント。「ここからさらに一歩進み、決勝に行きたい」と意欲を語った。
アーセナルはここまでの12試合で10勝2分。今大会唯一の無敗チームとなっており、初優勝への機運が高まっている。
首位を快走するプレミアリーグとの2冠を目指し、準決勝ではアトレティコ・マドリーと戦う。
欧州CL準々決勝第2戦が15日に行われ、アーセナルはホームでスポルティングと対戦。敵地での第1戦を1-0で制していた中、スコアレスで試合を終え、2戦合計1-0で突破を決めた。昨季に続くベスト4進出。2年連続はクラブ史上初となる。
また、MFデクラン・ライスも「とても嬉しい。2試合とも本当に厳しい戦いだった。2年連続で準決勝に進出できたことは、このチームにとって素晴らしい成果だ」と喜びのコメント。「ここからさらに一歩進み、決勝に行きたい」と意欲を語った。
アーセナルはここまでの12試合で10勝2分。今大会唯一の無敗チームとなっており、初優勝への機運が高まっている。
首位を快走するプレミアリーグとの2冠を目指し、準決勝ではアトレティコ・マドリーと戦う。