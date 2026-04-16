「Tシャツはラフすぎる」→ 解決！【ユニクロ】大人が狙いたい「半袖ニット」

日差しが暖かくなり、トップス1枚で快適に過ごせる季節が近づいてきました。でも、「Tシャツはラフすぎて苦手」という大人女性も多いのでは。そんな人におすすめしたいのが、【ユニクロ】から登場した「半袖ニット」。Tシャツよりもきちんと感のあるニット素材のトップスは、オンにもオフにも活用できそう。2,000円台というお手頃価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

立体的な編み地がアクセントに！

【ユニクロ】「コットンクルーネックセーター」\2,990（税込）

立体感のある編み地で、シンプルコーデに表情を与えてくれるコットンニットのトップス。やや短めの丈感なので、タックアウトでもバランス良く着こなせそう。洗濯機で洗えるため、Tシャツ感覚で気軽に着やすいのが嬉しいポイントです。イエローのほか、オフホワイトやネイビーといったベーシックなカラーも揃えており、オンオフ問わず活躍する予感。

1枚でサマ見えが狙えるボーダーポロ

【ユニクロ】「コットンポインテールポロセーター」\2,990（税込）

3色の配色ボーダーが目を引く、主役級のニットトップス。1枚で存在感があるので、コーデがシンプルになりがちな薄着の季節に重宝しそうです。ポロ襟できちんと見えしながら、スキッパーカラーが程よい抜け感も演出。チノパンと合わせたラフな休日スタイルから、きれいめのスラックスを投入したオフィスカジュアルまで、幅広いスタイリングが楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M