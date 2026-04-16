【「おいしいぼうけん」キャンペーン】 4月23日～ 開催

すかいらーくレストランツが運営するガストは、「ポケモン」とコラボした「おいしいぼうけん」キャンペーンを4月23日より実施する。

ガストでは、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンをガスト全店で開催。子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験が提供される。

期間中、ピカチュウをモチーフとしたしっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニュー、対象メニューの注文で“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズ、記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カードといった、ポケモンたちにちなんだ様々な施策が登場する。

□「おいしいぼうけん」キャンペーンのページ

キャンペーン概要

対象期間：4月23日～6月17日

対象店舗：ガスト全店

“しっぽ”で開くハンバーグやポケモンのわざを表現したメニューが登場

「＼ポケモン30周年記念／ ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」 価格：1,429円

専用デザインの敷紙やコースター、ピック付きの楽しいメニューが登場

「＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／ ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ」 価格：1,209円

「＼くさタイプのポケモンといっしょ／ フシギダネの“はっぱカッター”タコライス」 価格：1,209円

「＼みずタイプのポケモンといっしょ／ ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー」 価格：879円

対象メニューをご注文で、ガストオリジナルグッズが付いてくる

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

ガスト店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる

小学生以下限定の「ラッキーセット」メニューのカプセルグッズもポケモンに

【どちらか選べる】

実施ブランド：すかいらーく6ブランド（ガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト）

対象期間：4月23日～6月17日 ※なくなり次第終了

対象メニュー：「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー

「おもちゃ付き」アイコンがついているメニューが対象

おもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズが、期間限定でポケモンデザインに

実施ブランドはガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト

対象メニューの注文でGETできるカプセルグッズ全12種

“チャーム コレクション”か“クルコロ コレクション”のどちらかのガチャマシンを選んでカプセルグッズをGET。

【ラッキーセット 対象メニュー例】

［ガスト］「ラッキーチーズINハンバーグセット（お子さまドリンクバー付き）」 価格：934円～

［バーミヤン］「ラッキー中華セット」 価格：769円

［夢庵］「ラッキーミニねぎとろ丼御膳」 価格：879円

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.