ガスト×「ポケモン」コラボ「おいしいぼうけん」キャンペーン開催決定！ピカチュウ&御三家ポケモンのメニューやグッズが登場
すかいらーくレストランツが運営するガストは、「ポケモン」とコラボした「おいしいぼうけん」キャンペーンを4月23日より実施する。
ガストでは、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンをガスト全店で開催。子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験が提供される。
期間中、ピカチュウをモチーフとしたしっぽ型カッターでホイルを開く体験や、ポケモンのわざを表現した“たべるぼうけん”メニュー、対象メニューの注文で“ぼうけんの思い出”を持ち帰れるグッズ、記念撮影ができるフォトパネルやポケモンの座席カードといった、ポケモンたちにちなんだ様々な施策が登場する。
□「おいしいぼうけん」キャンペーンのページ
キャンペーン概要
対象期間：4月23日～6月17日
対象店舗：ガスト全店
“しっぽ”で開くハンバーグやポケモンのわざを表現したメニューが登場
「＼ポケモン30周年記念／ ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ」 価格：1,429円
専用デザインの敷紙やコースター、ピック付きの楽しいメニューが登場
「＼ほのおタイプのポケモンといっしょ／ ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ」 価格：1,209円
「＼くさタイプのポケモンといっしょ／ フシギダネの“はっぱカッター”タコライス」 価格：1,209円
「＼みずタイプのポケモンといっしょ／ ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー」 価格：879円
対象メニューをご注文で、ガストオリジナルグッズが付いてくる
※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます【どちらか選べる】
ガスト店内のあちこちで、ポケモンと出会うぼうけんを楽しめる
小学生以下限定の「ラッキーセット」メニューのカプセルグッズもポケモンに
実施ブランド：すかいらーく6ブランド（ガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト）
対象期間：4月23日～6月17日 ※なくなり次第終了
対象メニュー：「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー
「おもちゃ付き」アイコンがついているメニューが対象
おもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズが、期間限定でポケモンデザインに
実施ブランドはガスト/バーミヤン/ジョナサン/しゃぶ葉/夢庵/ステーキガスト
対象メニューの注文でGETできるカプセルグッズ全12種
“チャーム コレクション”か“クルコロ コレクション”のどちらかのガチャマシンを選んでカプセルグッズをGET。【ラッキーセット 対象メニュー例】
［ガスト］「ラッキーチーズINハンバーグセット（お子さまドリンクバー付き）」 価格：934円～
［バーミヤン］「ラッキー中華セット」 価格：769円
［夢庵］「ラッキーミニねぎとろ丼御膳」 価格：879円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.