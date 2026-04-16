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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「アニメ好きにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、街角で出会ったアニメ好きの女性2人（20代番組制作、30代建築系）にインタビューを実施。推し活への熱量やリアルな金銭事情、そして仕事に対する想いまで、赤裸々なトークが展開されている。



2人の出会いは「Twitter」だと言い、同じアニメの話題で意気投合したと語る。20代の女性は、漫画『メダリスト』の魅力について「私たちが好きなキャラクターが選手じゃなくて、それを教えてるコーチがめちゃくちゃイケメンで」と笑顔で熱弁。「経歴とかミステリアスなんで、今後の展開とかどうなるんだろうみたいな」と作品への深い愛情を覗かせた。



インタビュアーから「彼氏とそのキャラクターどっちを選びますか？」と質問されると、30代の女性は「それは時と場合による」と笑いながら回答。一方、20代の女性は「キャラクター選ぶかも」と率直な思いをこぼし、好きなコスプレイヤーに会うために8万円の韓国行き航空券を購入したという熱心な「推し活」エピソードも披露した。



話題は20代女性のキャリアにも及ぶ。新卒時代にコロナ禍に見舞われ、フルリモート就活を経験した彼女は、現在番組制作の仕事に就いている。将来の夢について問われると、「いろんな人に知ってるよって言ってもらえるようなアニメを作る」と語り、仕事への真摯な姿勢をにじませた。



動画の終盤、リアルな貯金額を聞かれると「ほぼ無いです」「20万円あれば多い時ぐらい」と笑い飛ばす2人。それでも「今は結構ハッピー」「アニメハッピー」と笑顔を見せる姿からは、好きなものに全力で打ち込む充実した日々が伝わってくる。アニメという共通の趣味を通じて結ばれた2人の、飾らない素顔とポジティブな価値観が垣間見えるインタビューとなっている。