◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準決勝第２戦 Ｇ大阪３―０バンコク・ユナイテッド（１５日、タイ・ラジャマンガラスタジアム）

ホームでの第１戦（８日・パナスタ）で０―１と敗れたＧ大阪は、アウェーでの第２戦でバンコク・ユナイテッド（Ｕ、タイ）に３―０で快勝し、２戦合計３―１で決勝に進出した。

Ｇ大阪は第１戦でのレッドカード退場により主将のＤＦ中谷進之介が不在。この日はＭＦ安部柊斗が主将を務め、新人の２１歳ＤＦ池谷銀姿郎が先発した。

第１戦では守備的なバンコクＵに手を焼いたが、この日は試合開始時の気温が３０度を超えるなか、前半から躍動した。１９分、ＦＷデニス・ヒュメットのシュートが相手選手に当たってこぼれ、詰めていたＦＷ山下諒也が押し込んで先制。２戦合計で１―１と追い付いた。

さらに３９分、２２年Ｗ杯チュニジア代表ＦＷイッサム・ジェバリが敵陣ペナルティーエリア内で倒され、ＰＫをゲット。前日会見で「（第１戦とは）全く違った試合になる。我々が決勝に行く」と宣言したジェバリが自らキッカーを務めた。その右足シュートは相手ＧＫに一度、はじかれたが、すぐさまセカンドボールを左足で蹴り込んでゴール。２点目をたたき出し、合計２―１と優位に立ち、前半を終えた。

後半も、Ｇ大阪は攻撃の手を緩めない。途中出場のＦＷ食野亮太郎が３７分、左足でゴールネットを揺らし、３―０。ホームの屈辱をアウェーで晴らし、歓喜のホイッスル。合計３―１で勝ち上がった。

Ｇ大阪は、８日のバンコクＵとの第１戦、１１日のＪ１百年構想リーグ・Ｃ大阪戦と、いずれも本拠パナスタで０―１と敗れたが、バンコクで勝利し、公式戦連敗を２でストップ。昨季で退任したダニエル・ポヤトス前監督から現在のイェンス・ビッシング監督へとバトンをつなぎながら、今大会を勝ち上がった。決勝は５月１６日、西地区から勝ち上がったクラブとの一発勝負で行われる。

※得点時間は速報値。