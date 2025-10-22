ガンバ大阪は10月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）リーグステージ第３節で、ナムディン（ベトナム）とホームの市立吹田サッカースタジアムで対戦。３−１で勝利を収めた。ACL２初挑戦のG大阪は、初戦で東方（香港）に３−１、２戦目でラーチャブリー（タイ）に２−０で勝利。次なる相手は２年連続でACL２に出場しているベトナムの強豪ナムディンだ。開始１分に半田陸が決定機を迎えるなど、立ち上がりから果敢