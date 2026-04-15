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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）で4月15日、「大北海道展」のオープニングセレモニーが開かれ、女子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」の本橋麻里さんと藤澤五月選手が登壇した。



北海道のご当地グルメが集結する人気の物産展「大北海道展」は、4月15日～29日、同店ウイング館9階催会場で開催。今回は「新千歳空港フェア」を展開し、新千歳空港限定商品やラーメン、寿司、スイーツなどを用意する。



本橋さんは「北海道は広いので、それが9階に詰まっていると思うと、どさん子の私たちでも行きたくなる。おいしくて楽しく、刺激がいっぱいのイベントなので、お腹いっぱい楽しんで『私の一番』を見つけてもらえたらうれしい。そして食をきっかけに、夏は涼しい北海道に遊びに来てほしい」と話した。



藤澤選手は「北海道に住んでいても、地元の魅力を知らない部分も多いので、ここに来れば北海道全土のおいしいものが楽しめる点は、北海道民にとっても魅力的。食を通じて北海道に興味を持ってもらい、ゆくゆくは現地にも来ていただけたら」と話した。