国際弁護士の清原博氏が１５日、「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演した。

番組では京都府南丹市の山林で、遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入ったことを取り上げた。警察は親族からも話を聞くなど安達さんが行方不明になった経緯を調べている。

家宅捜索について清原氏は「家宅捜索に入った家の誰かが犯人だと警察が決めつけているワケではない。裁判所もそういう決めつけをしていないと言っておきたい」と断った。



家宅捜索には裁判所の令状が必要となり、自宅には死体遺棄容疑に関連するものがあると推測される。清原氏は「父親の運転していた車のドライブレコーダーだと思います」と述べた。

その理由について「出していれば何の問題もなく父親の疑いは消えると思う。それがどうなのか分からない。もし父親が『ドライブレコーダー出しません。私の持っているスマホも出しません』と拒んでいたら警察としては『どうしてなんですか？ あなたのお子さんが行方不明で困っているんでしょ？ 警察に協力して下さいね』と言ってるのに拒んでいると。そういうことがあれば令状を取るしかないワケです」と説明した。

続けて「どっちなのかまだ分からないですけど、警察としては今までの経緯があったうえでの強制捜査に入っていると思いますから、いろいろな所にまだ疑いがあるんだろうなという気がします」と話した。

安達さんが行方不明になったのは先月２３日。当日は卒業式が行われる予定で午前８時ごろに父親が車で学校近くまで送迎したという。