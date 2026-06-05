都内のIT関連会社役員の男性の遺体を遺棄したとして社長の男が逮捕された事件で、いまだ見つかっていなかった男性の遺体の一部が、静岡県伊豆市で見つかったことがわかりました。この事件は去年10月、都内のIT関連会社で役員を務める50代の男性とみられる遺体を東京・港区の事務所から運び出し、いずれかの場所に遺棄したとして、この会社の社長・水口克也被告が逮捕・起訴されたものです。男性の遺体は見つかっていないものの、警