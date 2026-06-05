東京・西東京市の住宅で去年12月、36歳の母親と息子3人が死亡し、その後、都内の別のマンションで母親の交際相手の男性が遺体で見つかった事件で、東京地検立川支部はきょう（5日）付で、殺人と死体遺棄の疑いで容疑者死亡のまま書類送検された母親を不起訴処分としました。東京地検立川支部は「容疑者が死亡しているため」としています。