3月に京都府南丹市の安達結希君=当時（11）=が行方不明になりその後遺体が山中で見つかった事件で、京都府警が逮捕していた養⽗・安達優季（ゆうき）容疑者（37）を京都地検が28日に殺人と死体遺棄の罪で起訴した。 【画像】「変なオッサンと呼ばれていた」起訴された安達容疑者の友人たちと塀に腰掛ける青春写真と、メガネをかけ大人しそうな安達被告の近影画像 優季被告は、小学校へ送る車内での結希君の言葉に