東京都港区のIT関連会社役員の男性とみられる遺体を遺棄した罪で代表取締役水口克也被告（49）が起訴された事件で、警視庁は5日、静岡県の山中で5月下旬に遺体を発見し、行方不明の50代男性と判明したと発表した。