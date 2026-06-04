2025年3月、交友関係にあった女性を殺害し、那賀町の山中に遺体を埋めたとして、殺人などの罪に問われた男の裁判で、徳島地裁は6月3日、懲役16年の判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、香美市の元郵便局員・福留健太被告（46歳）は2025年3月、徳島市の公園で交友関係にあった神戸市の当時37歳の女性と口論の末、首を絞めて殺害。遺体を那賀町の山中に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われていました。3日の判決公