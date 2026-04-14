【巨人】終盤のシーソーゲーム、打線が10安打と奮起し粘り勝ち 大城卓三が値千金の同点弾含む3安打 松本剛は移籍後初のお立ち台
◆プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(14日、甲子園球場)
巨人は先発・則本昂大投手が6回無失点と好投。7回には逆転をゆるすものの、打線が最終盤に奮起し敵地で首位・阪神との接戦を制しました。
巨人打線は2回、相手のエラーも絡み無死1、2塁のチャンスを作ると、6番・大城卓三選手がセンターへのタイムリーヒットを放ち先制に成功します。続く7番・増田陸選手もレフトフェンス直撃のツーベースヒットを放ち、リードを2点に広げる上々のスタートを切ります。
4、5回と打線は連打でつながり、得点圏に走者も進めますが、阪神先発の才木浩人投手の前にあと一本が出ず、追加点を奪うことはできません。一方、巨人先発の則本昂大投手も力投し、6回までわずか2安打無失点と躍動します。
しかし7回、2番手の北浦竜次投手が連打で1点を失い降板。なおも2死2,3塁のピンチで3番手の田中瑛斗投手が、代打・郄寺望夢選手にバットを折られながらセンターへのポテンヒットで2失点し逆転されてしまいます。それでもドラマは最終盤に待っていました。8回、大城卓三選手が阪神の3番手・モレッタ投手の外角高めのストレートをフルスイング。打球はライトスタンドへ飛び込む2号同点ソロに。すると9回には、代打の坂本勇人選手がヒットで出塁し、続く浦田俊輔選手が犠打で2死2塁とし、松本剛選手がレフトへ勝ち越しタイムリー。この1点をマルティネス投手が守り、巨人が終盤にスコアが動く緊迫の接戦に勝利しました。