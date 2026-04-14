【今さら聞けないサッカー用語：オフ・ザ・ボール】試合の質を左右する極めて重要な要素。共有しているほど連動性ある攻撃ができる
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第27弾は「オフ・ザ・ボール」だ。
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主に攻撃で使う言葉で、ボールを持っていない選手の動きや振る舞い全般を指す。単に「ボールに関わっていない時間」という意味ではなく、むしろ現代サッカーでは試合の質を大きく左右する極めて重要な要素とされている。
攻撃時のオフ・ザ・ボールで最も分かりやすいのが、味方がボールを持っている時のポジショニングと動き出しだ。
たとえば、「パスコースを作るためのサポート」や「守備ブロックのライン間にポジションを取る相手の背後へ走り込む」、「相手ディフェンダーを引きつけて味方のためにスペースを空ける」などのプレーが、これに当たる。
「３人目の動き」も、オフ・ザ・ボールに含まれるワードだ。守備で使う場合もあるが、その場合は「非保持」と呼ばれることが多い。
サッカーはボールに触れていなくても、ポジショニングや動きによって相手の守備にズレや混乱を生じさせることで、チャンスが生まれる。「良い選手ほどボールを持っていない時に仕事をしている」と言われるのは、この部分の質が高いからだ。
もちろん、オフ・ザ・ボールで効果的な動きをした選手に、良い形でパスが通るのも代表的な事例だが、結果的に直接ボールに触らなくても、チャンスに関わることができる。組織的な戦術を重視する監督であるほど、そうした動きを選手に求めて、高く評価する傾向にある。
オフ・ザ・ボールとは、ボールに触れていない時間をどう価値あるものにするかの思考に基づく言葉でもある。この質が高いチームほど、試合を優位に進めやすい。
それは誰か一人の選手が良ければ良いのではなく、イメージし、共有しているほどバランス良く連動性のある攻撃ができるわけだ。
文●河治良幸
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主に攻撃で使う言葉で、ボールを持っていない選手の動きや振る舞い全般を指す。単に「ボールに関わっていない時間」という意味ではなく、むしろ現代サッカーでは試合の質を大きく左右する極めて重要な要素とされている。
攻撃時のオフ・ザ・ボールで最も分かりやすいのが、味方がボールを持っている時のポジショニングと動き出しだ。
「３人目の動き」も、オフ・ザ・ボールに含まれるワードだ。守備で使う場合もあるが、その場合は「非保持」と呼ばれることが多い。
サッカーはボールに触れていなくても、ポジショニングや動きによって相手の守備にズレや混乱を生じさせることで、チャンスが生まれる。「良い選手ほどボールを持っていない時に仕事をしている」と言われるのは、この部分の質が高いからだ。
もちろん、オフ・ザ・ボールで効果的な動きをした選手に、良い形でパスが通るのも代表的な事例だが、結果的に直接ボールに触らなくても、チャンスに関わることができる。組織的な戦術を重視する監督であるほど、そうした動きを選手に求めて、高く評価する傾向にある。
オフ・ザ・ボールとは、ボールに触れていない時間をどう価値あるものにするかの思考に基づく言葉でもある。この質が高いチームほど、試合を優位に進めやすい。
それは誰か一人の選手が良ければ良いのではなく、イメージし、共有しているほどバランス良く連動性のある攻撃ができるわけだ。
文●河治良幸
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