小泉防衛大臣「国歌斉唱自体は政治的行為にあたらず」　自衛官の制服は「私人として着て行動することに問題ない」

12日に行われた自民党大会で、陸上自衛官が制服を着用して国歌斉唱したことについて、小泉防衛大臣は14日の閣議後会見で「問題がない」との認識を示した。

自衛隊法は、自衛隊員に対し「政治的行為をしてはならない」と規定している。

小泉氏は「国家を歌唱することが政治的行為にあたるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識している」と述べた。

小泉氏は「当該自衛官は、職務ではなく私人として関係者からの依頼を受けて国家を歌唱したものと聞いている。イベント会社からの依頼があったと聞いている」と明かした。

記者から「特定の政党の会合に、私人とはいえ自衛官が制服を着て出席し、紹介されることが、政治的活動と取られかねない懸念はないのか」と問われた小泉氏は、「制服は常時着用義務があるので、制服を着て私人としても行動することについては問題がない」との認識を示した。

一方で、自民党大会で自衛官が国歌斉唱することや、その依頼がされていたことについて、小泉氏は自身への「報告がなかった」として、「報告体制について改善点があると思うので、そこはしっかり徹底させる」と述べた。

小泉氏は、国歌斉唱した制服自衛官と自身が収まった写真を自民党大会当日にSNSへ投稿し、その後削除している。

削除した理由について小泉氏は、「投稿後、念のため事実関係等を確認するため、一旦その投稿を取り消すこととした」と説明した。

「事実関係の確認が取れたら再投稿するということか。自衛隊の政治的中立性について疑念を呼ぶものだと考えないか」と質す記者に対し、小泉氏は「国歌斉唱自体が今回、政治的行為にあたることはないと、自衛隊法違反にも当たらないと認識している」と繰り返したうえで、「隊員に様々な負担がかからないように、これは削除した方がいいだろうといった判断をした」と述べた。