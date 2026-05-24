〈《高市陣営の“ネガキャン動画”問題》「私は秘書を信じます」高市首相が答弁、木下剛志秘書とは何者か？20年以上にわたって高市首相を支えてきた側近中の側近〉から続く高市首相は国会で「週刊誌より秘書を信じる」と述べた。では首相が言及した公設第一秘書とは何者なのか。そして“ネガキャン動画”において、どのような役割を果たしたのか。67通の証拠メールが、答弁のウソを暴く。（5月21日発売「週刊文春」の記事内容