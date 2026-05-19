14日、参議院の外交防衛委員会が行われ、社民党の福島瑞穂党首（70）が出席。台湾有事を念頭にした沖縄や九州などでの防衛政策をめぐり、小泉進次郎防衛大臣（45）に対し、厳しく追求する場面があった。福島氏は、台湾有事が起きた場合の沖縄住民の避難計画について追及。現状では住民約12万人を九州・山口へ避難させる想定となっていることに対し、「九州、山口は本当に安全なのか」と疑問を呈し、「有事になった時に、防衛省とし