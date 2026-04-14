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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【4分間】全身の筋トレは寝たままこれだけでOK！全身整う美筋をつくるトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、寝たままで行える約4分間の全身トレーニングを紹介しており、日々の積み重ねで美しい筋肉を作ることを目指します。



プログラムは7つのエクササイズで構成されています。まず、仰向けの姿勢で肘と対角の膝を交互にタッチする「ツイストクランチ」からスタート。のが氏は、この動きが腹筋を鍛え、くびれを作りたい方におすすめだと説明します。続いて、カエル足のように足裏を合わせて膝を開閉するエクササイズや、お尻を持ち上げながら片足を上げる「ヒップリフト」で下半身にアプローチします。



中盤からは、横向きの姿勢でのトレーニングに移行します。片手で床を押して上半身を起こす「片手プッシュアップ」は、肩周りや二の腕に効果的です。その後、同じ姿勢で足を上下させる動きを行い、お尻と下腹部を鍛えます。これらの横向きのエクササイズを左右両方行うことで、バランスよく全身を刺激します。



のが氏は動画の冒頭で「毎日の積み重ねが体を作ります」と語りかけ、継続することの重要性を伝えています。短時間かつ省スペースで実践できるこのトレーニングを日々の習慣に取り入れて、健康的な体づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。