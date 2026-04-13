お笑い芸人・共犯者の洋平さん、死去 享年26 所属事務所が公表「あまりに突然の出来事」急逝当日にもSNS投稿【全文】
【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが、4月10日に亡くなったことがわかった。享年26。13日、所属事務所である松竹芸能より発表された。
【写真】共犯者・洋平さん、死去1週間前に投稿した相方との2ショット
所属事務所は「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」と伝えた。
原因については現在確認中とし、「医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と説明。「ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます」と呼びかけた。
洋平さんは1999年7月8日生まれ、千葉県出身。2020年9月に国京と共犯者を結成し、「M-1グランプリ2025」では準々決勝進出を果たしていた。なお、急逝の当日である4月10日は、自身のX（旧Twitter）にて「本日19時より下北にてお世話になります」とライブの宣伝をしていた。（modelpress編集部）
弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。
あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。
原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております。
生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。
松竹芸能株式会社
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【写真】共犯者・洋平さん、死去1週間前に投稿した相方との2ショット
◆共犯者・洋平さん死去
所属事務所は「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と発表。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」と伝えた。
◆洋平さん、急逝当日にもSNS投稿
洋平さんは1999年7月8日生まれ、千葉県出身。2020年9月に国京と共犯者を結成し、「M-1グランプリ2025」では準々決勝進出を果たしていた。なお、急逝の当日である4月10日は、自身のX（旧Twitter）にて「本日19時より下北にてお世話になります」とライブの宣伝をしていた。（modelpress編集部）
◆全文
弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。
あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。
原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております。
生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。
最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。
松竹芸能株式会社
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