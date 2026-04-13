河南省洛陽市で余暇の運動を楽しむ人たち。（３月２０日撮影、鄭州＝新華社配信／高山岳）

【新華社鄭州4月13日】中国河南省洛陽市は西に秦嶺山脈、東に嵩山（すうざん）、南に伏牛山を望み、洛河が市街を貫き、黄河が東を流れる。全体として西高東低の地形をなし、山岳、丘陵、平原が順に広がる。大自然の「匠の精神」が作り出した地形が、文明のともしびを伝えてきた。

洛陽は文明として5千年以上、都市として4千年以上、都として1500年余りの歴史を持つ。洛河沿いの数十キロ続く回廊状の地域には偃師（えんし）二里頭遺跡、偃師商城遺跡、東周王城遺跡、漢魏洛陽故城遺跡、隋唐洛陽城遺跡の五つの都城遺跡が点在し「五都薈洛（ごとかいらく）」の奇観と呼ばれる。

河南省洛陽市偃師区の二里頭夏都遺跡博物館。（２０２５年４月１６日、ドローンから、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

新中国成立初期には、全国八つの重点開発工業都市の一つに指定され、旧市街地から西に8キロ離れた澗河西岸に新たに工業地区を開発。旧市街を避けて新市街を建設する「洛陽モデル」を探求し、都市の歴史と文化を保護してきた。

ここ数年は伝統文化の創造的転換と革新的発展を推進。従来の資源展示型から革新的な体験消費型への移行を図り、ソーシャルメディアなどを活用した情報発信で観光客を引き付けている。千年の古都・洛陽は今も輝きを放っている。

河南省洛陽市の竜門石窟風景区を訪れた人たち。（２０２５年４月２４日、ドローンから、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

河南省洛陽市のトラクターメーカー、中国一拖集団の工場。（２０２５年１１月４日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

河南省洛陽市の天堂明堂風景区で記念撮影する人。（２０２５年１１月４日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

４日、河南省洛陽市の隋唐城遺跡植物園で花を観賞する人。（鄭州＝新華社配信／李衛超）

河南省洛陽市の隋唐城遺跡植物園で開かれた元宵節（旧暦１月１５日）の灯籠祭り「神都上元灯会」で披露された「打鉄花」（溶かした鉄を空に向けて振りまく民俗技芸）。（２月１７日撮影、鄭州＝新華社配信／黄政偉）

河南省洛陽市の竜門石窟風景区。（２０２５年１２月５日、ドローンから、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

河南省洛陽市のベアリングメーカー、洛陽軸承集団の工場で作業する従業員。（２０２５年１１月４日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）