【平日 税込90円】かっぱ寿司“得メニュー”継続　うどん・おにぎり・デザート対象

回転寿司チェーンのかっぱ寿司は、5月7日から6月10日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を週替わりで提供する。

■好評企画を5〜6月も継続

同社では、1月から「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を継続して実施しており、好評を受けて5月・6月も全国のかっぱ寿司全店で展開する。

期間中は、サイドメニューやデザートを中心に、対象商品を特別価格の税込90円で提供する。

■新メニューも登場、週替わりで展開

5月・6月のラインアップには、人気の「香ばし炙りおにぎり（たらこのせ／プレーン）」をはじめ、かっぱ寿司ならではのトッピングが楽しめるサラダ「たらこマヨ オニオンスライス」「チョレギ風 オニオンスライス」が新たに加わる。

【チョレギ風オニオンスライス、香ばし炙りおにぎり、京わらび餅などの画像を見る】

メニューは週替わりで変更され、来店のたびに異なる商品を楽しめる構成とした。

同社は「ランチや仕事帰りのひととき、家族での利用など、さまざまなシーンで気軽に利用してほしい。“おいしい・楽しい・通いやすい”を大切に、税込90円という生活応援価格で、より身近な存在を目指す」としている。

■週替わりメニュー一覧（通常価格→特別価格）

※すべて税込、平日限定で90円

◆5月7日（木）〜5月13日（水）

・香ばし炙りおにぎり 160円〜 → 90円

・かけうどん 190円〜 → 90円

・たらこマヨオニオンスライス 140円〜 → 90円

・京わらび餅 110円〜 → 90円

◆5月14日（木）〜5月20日（水）

・香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜 210円〜 → 90円

・かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個） 110円〜 → 90円

◆5月21日（木）〜5月27日（水）

・香ばし炙りおにぎり 160円〜 → 90円

・かけうどん 190円〜 → 90円

・チョレギ風オニオンスライス 140円〜 → 90円

・京わらび餅 110円〜 → 90円

◆5月28日（木）〜6月3日（水）

・香ばし炙りおにぎり〜たらこのせ〜 210円〜 → 90円

・玉ねぎと油揚げの味噌汁 160円〜 → 90円

◆6月4日（木）〜6月10日（水）

・香ばし炙りおにぎり 160円〜 → 90円

・ちょこっとフライドポテト 190円〜 → 90円