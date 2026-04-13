デザインは日本人！

台湾のスターラックス航空が公式SNSで、新たな特別塗装機「STARLUX AIRSORAYAMA GOLD」の塗装が完了したと投稿しました。この機体は胴体全面が「世界を驚かせるゴールド」（公式SNS）という異質のデザインとなっており、公式SNSが実機を公開したところ、多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これがファン驚愕の「世界最強級に”ド派手”極めし特別塗装機」全貌です

「STARLUX AIRSORAYAMA GOLD」はエアバスA350-1000「B-58554」が担当機となっています。この機体デザインはソニーのロボット「AIBO」のデザインも担当した日本人、空山基氏とのコラボにより生み出されたもの。同氏の作品に宿る“液体金属”の冷たく滑らかな質感を再現したもので、全面にメタリックゴールドが採用されています。なお同社のエアバスA350-1000「B-58553」も同氏とコラボした特別塗装機で、こちらは全面がメタリックシルバーとなっています。

今回の機体デザインを見たSNSユーザーからは「えぐカッケェ」「派手が過ぎる」「凄い色してるな…」「なんてスケベな色なんだ！」「ゴールド 凄いですね」「この子成田飛来したら嬉し泣きします。カッコ良過ぎです」といったコメントが寄せられています。