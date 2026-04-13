障がい児支援施設に通う当時5歳の女子児童を、自宅に誘拐したうえ、わいせつな行為をし、その様子を撮影したとして、児童が通う施設の職員だった男が逮捕されました。

わいせつ目的誘拐や不同意わいせつの疑いなどで逮捕されたのは、障がい児支援施設の元職員・後藤隆也容疑者（46）です。

捜査関係者によりますと、後藤容疑者は2024年2月下旬ごろ、障がい児支援施設に通う当時5歳の女子児童を千葉県松戸市の自宅アパートにわいせつ目的で誘拐し、児童の服を脱がしてわいせつな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影して保存した疑いが持たれています。

後藤容疑者は通所型の障がい児支援施設に通う女子児童を車で送迎する途中で、自宅に連れ込み、犯行に及んだとみられています。

2025年11月、後藤容疑者に関する情報提供があり、その後の捜査の結果、今回の事件への関与が浮上したということです。

調べに対し、後藤容疑者は「覚えていません」と容疑を否認しているということです。

ただ、他にも複数の女子児童が被害にあっているという情報提供があるということで、警視庁が詳しく調べています。