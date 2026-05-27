「巨人３−８ソフトバンク」（２６日、東京ドーム阿部慎之助監督の衝撃的な辞任を引きずるように交流戦初戦でソフトバンクに大敗し、巨人が今季ワーストの５連敗を喫した。橋上秀樹監督代行は「先にビッグイニングを作られてしまって、難しい試合になりましたけども、最後までね、諦めずにやってくれるところが非常に見えましたので、ありがたいです」。前向きな言葉を発した。阿部前監督の指定席だったベンチ右側の椅子