千葉県の熊谷俊人知事が2026年5月24日、Xで話題を集めていた「千葉県の道路」をめぐる取り組みについて声明を公開した。「信じられないぐらい不便な道路しかない」発端となったのは、一般のXユーザーによる千葉県内の一部地域をめぐる問題提起だった。柏市から市川市、船橋市、千葉市の一帯を赤く塗った地図の画像を添え、「濃い赤で塗った地域は用がないなら決して車で近付いてはならない」とした投稿は、9100件以上リポスト（拡