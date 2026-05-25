千葉県旭市で25日朝、女子高校生が男に刃物のようなものを突きつけられる事件が発生し、警察は逃げた男の行方を追っています。25日午前7時過ぎ、旭市の路上で「娘が刃物をもった男に追いかけられた」と通報がありました。警察によりますと女子高校生が学校に向かっていたところ男に突然後ろから首を押さえられ果物ナイフのようなものを突きつけられました。女子高校生が持っていた日傘で抵抗したため、男は近くに停めていた灰色の