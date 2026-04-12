◆パ・リーグ 楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイルパーク）

しびれる場面での救援。楽天・田中千晴投手（２５）はほとばしる闘志を白球に込めた。１点リードの７回１死二塁、２番手でリリーフ。シーモアを左飛に抑え、打席には中川圭太を迎えた。３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）では２点適時打を浴びた相手。リベンジするしかない。

「前回、（移籍後）初登板の時にやられてるんで、僕自身もギアを１個上げるというか。『絶対打ち取ってやろう』という気持ちを持って、弱気な気持ちがなくというか」

初球、低めのフォークで遊ゴロに封じ、ピンチ脱出。緊張感から解放され、笑みがあふれた。今季７試合目の登板で、防御率１・４２とブルペンには欠かせない存在になってきた。「自分のボールをキャッチャーが要求したところに、腕を振って投げることしか考えていない。それが今、いい方向にいっている。自信を持って投げられています」と胸を張った。

ＦＡで巨人に移籍した則本の人的補償として、楽天に加入。現在は仙台市内の「泉犬鷲寮」で生活する。「（ドラフト１位ルーキーの）藤原とかと行動することが多いんで、そこの生活が今、楽しいというか、リラックスできる場面になっています」。近々退寮して、一人暮らしを始める予定。新人とのふれあいで、初心を呼び起こす日々だ。

４日の西武戦（ベルーナ）ではプロ初セーブをマーク。古巣・巨人の赤星や泉から「ナイスセーブ」「ナイスピッチ」などの祝福メッセージも届いた。そんな喜びも力に変え、新天地で奮闘する。

初めてとなった本拠地でのお立ち台。客席を見渡すると、名刺代わりにこう伝えた。

「なんか滝中さんと小郷さんのタオル、多いなぁ。田中、タオル少ないなぁ。あ、ちょっとおる。もっと田中タオル、増やせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」

つかみはＯＫ。杜の都の声援をバックに、堂々と右腕を振り抜く。（加藤 弘士）