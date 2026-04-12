◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手（２４）が今季２勝目をかけて先発し、３回まで１失点と上々のスタートを切った。

まずは先頭・長岡を１３５キロのカットボールで空振り三振に仕留めて１アウト。サンタナには中前打を浴びたが、続く古賀を二塁・門脇の頭脳プレーで右ゴロに打ち取って２死一塁とした。オスナには中前打を許して２死一、二塁としたが、後続の岩田を遊飛に抑えて無失点で切り抜けた。

２回は１死から赤羽に右翼フェンス直撃の二塁打を浴びてピンチを招いたが、後続の伊藤を遊ゴロ、高梨を見逃し三振に仕留めて本塁を踏ませなかった。伊藤の遊ゴロの際には折れたバットが井上に向かってくる危ない場面もあった。

３回には長岡、サンタナに連打を献上。ここまでヤクルトの３番・古賀に今季チーム２つ目の送りバントを決められ、１死二、三塁。４番オスナの一ゴロの間に先制点を許したが、最少失点で踏ん張った。

昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、キャンプは故障班スタートだった左腕。徐々に状態を上げ、ファーム・リーグでは３試合に登板して２勝０敗、防御率０・５３。１７イニングで２６三振を奪う圧巻の投球を披露していた。５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で今季１軍初先発し、７回３安打１失点、８Ｋで今季初勝利を挙げた。

ヤクルトとの対戦は２４年９月以来。前日には「サンタナ選手とオスナ選手は本塁打があるので、その前に走者を出さないように投げていきたい」と意気込んでいた。